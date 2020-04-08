Ани Лорак в образе Клеопатры и в сверкающем бра похвасталась идеальным прессом

Снимком Ани Лорак заинтриговала поклонников, так как не пояснила, чему посвящена необычная фотосессия — выходу нового видео или просто стилисты экспериментируют с ее образами.

Кстати, многие подписчики заметили, что после развода Ани стала публиковать более откровенные фотоографии, чем раньше. И в клипах звезда все чаще «сверкает» пикантными частями своего идеального тела.

А вам нравится фигура Ани Лорак?