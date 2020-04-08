Ани Лорак в образе Клеопатры и в сверкающем бра похвасталась идеальным прессом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ани Лорак поделилась с подписчиками красивой фотографией, на которой она предстала в образе Клеопатры. Ани, облаченная сверкающий топ и произрачную юбку, продемонстрировала на снимке идеальный пресс. Завершили образ артистки крупные колье и серьги и оригинальное украшение на голове.
Фото: Instagram
Снимком Ани Лорак заинтриговала поклонников, так как не пояснила, чему посвящена необычная фотосессия — выходу нового видео или просто стилисты экспериментируют с ее образами.
Кстати, многие подписчики заметили, что после развода Ани стала публиковать более откровенные фотоографии, чем раньше. И в клипах звезда все чаще «сверкает» пикантными частями своего идеального тела.
А вам нравится фигура Ани Лорак?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!