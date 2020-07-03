41-летняя Ани Лорак вдохновила идеальным телом и рассказала о любви к себе
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Фото: Instagram Ани Лорак
Ани Лорак похвасталась серией новых фотографий в спортивном трико.
После развода Ани Лорак расцвела — так говорят ее подписчики. Певица стала еще стройнее, начала публиковать все более откровенные фотографии.
«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», — написала она под серией новых снимков.
«Какая вы классная! Вдохновляете пойти в спортзал», «Какая у вас потрясающая фигура..мечта каждой девушки», «Наша Дива! Невероятная фигура, вы пример для нас», «Каролиночка! Вы — Леди Совершенство! Вы- созданы для поклонения, обожания и любви!!! Мы Вас очень любим», «Фигура нереальная», «Пойду поем воздух...», — пишут поклонницы.
Фото и видео: Instagram/@anilorak
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