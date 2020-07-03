41-летняя Ани Лорак вдохновила идеальным телом и рассказала о любви к себе

После развода Ани Лорак расцвела — так говорят ее подписчики. Певица стала еще стройнее, начала публиковать все более откровенные фотографии.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», — написала она под серией новых снимков.