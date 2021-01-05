«Мы дома»: сын Валерии забрал жену и дочь из роддома

«Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете! Поздравляю всю нашу разросшуюся семью! — написала Валерия в блоге. — Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили».

Арсений и Лиана Шульгины поженились в конце лета 2020-го. Тогда внимательные подписчики обратили внимание на необычное платье невесты — с завышенной талией, скрывавшее ее фигуру. Но сама новоиспеченная жена, Валерия и Иосиф Пригожин резко отвечали на слухи, что Лиана шла под венец в положении.

И все же, всего через четыре месяца Лиана и Арсений стали родителями.