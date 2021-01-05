«Мы дома»: сын Валерии забрал жену и дочь из роддома
Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
Новый, 2021 год начался для семьи Валерии с хорошей новости. У ее младшего сына Арсения и его жены Лианы родилась дочь. Девочку назвали непривычным именем Селин.
Четыре дня спустя после появления малышки на свет глава семейства забрал супругу с ребенком домой. На выписку из роддома Арсений Шульгин устроил настоящий праздник. В фойе виновниц торжества встречали ростовые куклы, музыканты с живой музыкой и гости в окружении букетов и десятков воздушных шаров.
«Выписываемся», — коротко написал в Instagram счастливый отец.
Арсений Шульгин также показал, как приехал домой с женой и дочкой. Холл их элитного дома также украсили шарами.
«Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете! Поздравляю всю нашу разросшуюся семью! — написала Валерия в блоге. — Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили».
Арсений и Лиана Шульгины поженились в конце лета 2020-го. Тогда внимательные подписчики обратили внимание на необычное платье невесты — с завышенной талией, скрывавшее ее фигуру. Но сама новоиспеченная жена, Валерия и Иосиф Пригожин резко отвечали на слухи, что Лиана шла под венец в положении.
И все же, всего через четыре месяца Лиана и Арсений стали родителями.
Фото и видео: Instagram Валерии и Арсения Шульгина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram