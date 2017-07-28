Кто из завидных невест мог бы претендовать на свободное сердце Романа Абрамовича?

Сегодня стало известно, что 50-летний Роман Абрамович и 36-летняя Дарья Жукова решили развестись спустя 10 лет брака. И если сердце завидного жениха снова свободно, его может занять кто-то из завидных невест. Мы вспомнили, кто из них сейчас не связан узами брака и готовы предложить подходящие кандидатуры. Наталья Штурм

Роковая красотка Наталья Штурм училась с Романом в параллельных классах 232-й школы в Москве. «С Ромкой я познакомилась в 9-м классе. У нас не было разделения: мальчик-девочка. Все мы дружили, часто ходили в театр, делали постановки. После школы вместе тусовались», — рассказывала она «Собеседнику». Одноклассники, с которыми дружил будущий миллиардер, однажды сообщили Наташе, что она ему нравится, но вот признаться Рома боялся. И хоть сейчас Абрамович не входит в возрастной ценз певицы, может быть, стоит попробовать? Ведь, как призналась она на днях, «есть мужчины вне конкуренции». Светлана Бондарчук

Чуть больше года назад Светлана Бондарчук объявила о разводе с мужем. С тех пор модель все хорошеет, но вот о личной жизни предпочитает молчать. С подругами она отдыхает на лучших курортах, посещает выставки, общается с модными фотохудожниками. Чем не достойная замена Даше Жуковой? Равшана Куркова

Красавица-актриса любит читать, заботится о коте породы девон-рекс, появляется на знаковых событиях. Безупречный вкус, идеальная фигура, успешная карьера — жизнь скромницы Равшаны представляется полной чашей. Но, возможно, она готова впустить туда достойного кандидата на руку и сердце? Гога Ашкенази

Владелица и креативный директор марки Vionnet приобрела свой бизнес у бывшего главы Valentino Маттео Мардзотто в 2012 году, и на сегодняшний день более 100 торговых точек по всему миру приносят ей годовой доход в размере 5 миллионов евро. Гога уверенно себя чувствует какв бизнесе, так и в искусстве, и, кажется, ее сердце не занято. Умная, смелая и красивая — что еще нужно для счастья? Мария Шумакова

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