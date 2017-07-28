Миллиардер Роман Абрамович и его супруга, основатель московского музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова расстались, прожив вместе 10 лет.

Об этом пара заявила сама, дав официальный комментарий западному инсайдеру Page Six. «Спустя 10 лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».