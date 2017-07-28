Роман Абрамович и Даша Жукова расстались спустя 10 лет брака
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Миллиардер Роман Абрамович и его супруга, основатель московского музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова расстались, прожив вместе 10 лет.
Об этом пара заявила сама, дав официальный комментарий западному инсайдеру Page Six.
«Спустя 10 лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе».
«Мы решили совместно воспитывать двух наших детей и продолжать работу в качестве соучредителей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период», — сообщили они.
Фото: gettyimages, eastnews, globallookpress