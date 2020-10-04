Победившая COVID-19 Анна Нетребко удивила «исхудавшей» фигурой
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
Анна Нетребко активно ведет микроблог на своей странице в Instagram, где рассказывает о профессиональной деятельности, делится снимками из путешествий и рассуждает на философские темы. В конце сентября звезда оперы рассказала беспокоящимся о ее самочувствии поклонникам, что победила коронавирус. В первые октябрьские выходные певица поделилась новыми публикациями, на которых показала свой необычный досуг. Вместе с 12-летним сыном Анна отправилась на прогулку по солнечной Москве и посетила парк «Зарядье», где семья устроила эффектную фотосессию.
На одной из фотографий Анна позировала в желтой блузе, узкой юбке и открытых босоножках. Фолловеров восхитил стильный образ певицы, но испугала «исхудавшая» фигура: «Аня с твоим выходом и солнце заиграло невероятными красками», «Классная рубашка!», «Анна, вы заставили нас забыть об осени,вы похожи на весну: яркая,светло-зеленая, улыбающаяся...», «Королева сочетаний цвета», «Похудели ?», «Похудела, мне кажется», «Похудела после болезни», «Худенькая», «Отличная новость!!! Аня!!! Скорейшего восстановления!».
Кстати, к прогулке по осенней Москве присоединился и Филипп Киркоров. Вместе с исполнителем Анна прошлась по Красной площади и сделала несколько эффектных кадров под руку с Филиппом. Под снимками певица написала: «Москва дарит теплые дни и прекрасные встречи! Как же мы давно не виделись! Как и не было карантина! Привет! И Спасибо за чудный день!!!».
К слову, недавно мы рассказывали, как фолловеры Анны Нетребко раскритиковали за образ дьяволицы: «Не играйте с темной стороной!». Под публикацией оперной дивы поклонники выразили противоречивые мнения. Одни назвали ее богиней, другие раскритиковали, отметив, что она в натуральном виде намного красивее.
А тебе понравилось новое фото Анны Нетребко? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
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