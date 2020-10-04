Победившая COVID-19 Анна Нетребко удивила «исхудавшей» фигурой

Кстати, к прогулке по осенней Москве присоединился и Филипп Киркоров. Вместе с исполнителем Анна прошлась по Красной площади и сделала несколько эффектных кадров под руку с Филиппом. Под снимками певица написала: «Москва дарит теплые дни и прекрасные встречи! Как же мы давно не виделись! Как и не было карантина! Привет! И Спасибо за чудный день!!!».

К слову, недавно мы рассказывали, как фолловеры Анны Нетребко раскритиковали за образ дьяволицы: «Не играйте с темной стороной!». Под публикацией оперной дивы поклонники выразили противоречивые мнения. Одни назвали ее богиней, другие раскритиковали, отметив, что она в натуральном виде намного красивее.

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