Афрокосы, седина и лысина: Филипп Киркоров в новом образе оказался в центре внимания
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В выставочном комплексе Государственного Исторического музея прошел закрытый ужин по случаю старта финального этапа голосования премии «GQ Человек года — 2020». Одним из самых ярких гостей вечеринки стал Филипп Киркоров. Поп-король российской эстрады, в последнее время экспериментирующий с имиджем, появился на мероприятии в эффектном образе — рубашке с бабочкой и цепочками на шее, черно-белом пиджаке и брюках необычного кроя.
Фото: Пресс-служба
Впрочем, больше всего внимание общественности привлекла к себе нестандартная прическа Филиппа Киркорова, который недавно заплел себе во время путешествия в теплые страны афрокосички и теперь ходит с ними, не скрывая отросших седых волос. Более того, артист, обычно тщательно следящий за своей внешностью, не стесняется и лысины, отмечает Telegram-канал «НеМалахов».
Напомним, что в новом образе Филипп Киркоров появился в начале сентября на премии «Жара Music Awards». Тогда артиста сопровождали подрастающие дети, Алла-Виктория и Мартин. Они выглядели довольными и загорелыми, так как провели лето в солнечной Греции, где занимались учебой, спортом, пробовали себя в экстремальных видах спорта. На детей была возложена специальная миссия — победивший в номинации «Связь поколений» звездный отец получил награду из их рук.
Фото: instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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