Афрокосы, седина и лысина: Филипп Киркоров в новом образе оказался в центре внимания

Впрочем, больше всего внимание общественности привлекла к себе нестандартная прическа Филиппа Киркорова, который недавно заплел себе во время путешествия в теплые страны афрокосички и теперь ходит с ними, не скрывая отросших седых волос. Более того, артист, обычно тщательно следящий за своей внешностью, не стесняется и лысины, отмечает Telegram-канал «НеМалахов».

Напомним, что в новом образе Филипп Киркоров появился в начале сентября на премии «Жара Music Awards». Тогда артиста сопровождали подрастающие дети, Алла-Виктория и Мартин. Они выглядели довольными и загорелыми, так как провели лето в солнечной Греции, где занимались учебой, спортом, пробовали себя в экстремальных видах спорта. На детей была возложена специальная миссия — победивший в номинации «Связь поколений» звездный отец получил награду из их рук.