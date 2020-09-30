Победившая «корону» Анна Нетребко нарвалась на критику за образ дьяволицы: «Не играйте с темной стороной!»
Фото: Getty Images
В сентябре Анна Нетребко отметила 49-й день рождения. Но не в компании семьи и друзей, а на больничной койке. Анна попала в больницу с коронавирусом и воспалением легких. «Какой год, такой и день рождения», — с юмором прокомментировала тогда актриса свое положение, отметив, что без помощи медиков было не обойтись, так как у нее слабые легкие.
После Нетребко отчиталась перед поклонниками, что «корону» победила.
Теперь Анна окончательно поправляет здоровье дома. В Instagram оперная дива опубликовала необычное видео, которые одни сочли хорошим знаком полного выздоровления, а другие назвали игрой с темной стороной. Анна Нетребко показала себя в образе дьяволицы.
«Вау, дьяволица», «Лучше в эти игры не играть! Опасно для здоровья и жизни. Выберите лучше светлую сторону, там надежнее», «Не надо... Вы лучше, когда естественная!», «Просто богиня», «Зачем же так народ пугать, Анна?», «Зачем приближаться к нечисти? Опасно играть с этим, Богу это противно», «Супер», «Тут луна в окно светит, аж мурашки от страха по телу побежали!», «Надеюсь, что это не соответствует вашему настроению!», «Ань, что совсем плохо?», «Как из фильма "Аватар"», — поделились эмоциями от увиденного подписчики Нетребко.
Кстати, актриса часто попадает «под раздачу», ведь среди ее фолловеров есть те, кто ее принимает в любом облике, а есть те, кто критикует по малейшему поводу. Так, Нетребко регулярно нарывается на нападки, когда показывает фото, где она одета в меха. «Я носила и ношу мех, ела, ем и буду есть мясо. И не надо учить меня жизни. Это моя страница, и здесь мои правила», — однажды ответила, как отрезала Анна.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Getty Images
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