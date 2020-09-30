Победившая «корону» Анна Нетребко нарвалась на критику за образ дьяволицы: «Не играйте с темной стороной!»

В сентябре Анна Нетребко отметила 49-й день рождения. Но не в компании семьи и друзей, а на больничной койке. Анна попала в больницу с коронавирусом и воспалением легких. «Какой год, такой и день рождения», — с юмором прокомментировала тогда актриса свое положение, отметив, что без помощи медиков было не обойтись, так как у нее слабые легкие.

После Нетребко отчиталась перед поклонниками, что «корону» победила.

Теперь Анна окончательно поправляет здоровье дома. В Instagram оперная дива опубликовала необычное видео, которые одни сочли хорошим знаком полного выздоровления, а другие назвали игрой с темной стороной. Анна Нетребко показала себя в образе дьяволицы.