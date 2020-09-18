«Очень люблю!» Эйвазов показал нежное фото с Нетребко в честь дня рождения певицы
Фото: Instagram Юсифа Эйвазова
На своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов опубликовал фото, на котором нежно целует жену Анну Нетребко. «С днем рождения, моя жизнь. Очень скучаю, выздоравливай поскорее!!! Ты — достояние этого большого мира и пусть Бог хранит тебя. Очень люблю!!», — поздравил певец супругу.
Сама Анна Нетребко опубликовала снимки и видео из больничной палаты, показав, как она отметила день рождения. «Неважно, где ты на свой ДР, важно, что тебя любят! Я чувствую Вашу любовь! Спасибо за поздравления», — написала оперная дива.
Напомнм, что на днях Анна Нетребко попала в больницу с ковидной пневмонией. Артистка отметила, что уже не могла находиться в самоизоляции из-за пандемии, предпочла работать и жить по полной, но ни о чем не жалеет.
«У меня было два выбора: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают. У моего мужа Юсифа антитела! Каким-то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих. Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмеешь. Я хочу сказать, что гораздо больше я устала от этого "е...тория", связанного с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится», — написала Анна Нетребко в Instagram.
Фото: instagram
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