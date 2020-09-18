«Очень люблю!» Эйвазов показал нежное фото с Нетребко в честь дня рождения певицы

«У меня было два выбора: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают. У моего мужа Юсифа антитела! Каким-то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих. Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмеешь. Я хочу сказать, что гораздо больше я устала от этого "е...тория", связанного с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится», — написала Анна Нетребко в Instagram.