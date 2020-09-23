«Избавилась от заразы»: Анна Нетребко рассказала о победе над коронавирусом

Хочу поделиться информацией о МОЕМ течении болезни. Может, кому-то она будет полезна. Предложения, типа "вам повезло, что вы выжили" будут блокироваться сразу. Говорю то, что мне сказали врачи. На данный Момент в Москве очень много зараженных. 75% болеет легко, как обычная простуда, и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро, этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам, поэтому я знала, что заболею сильно и сразу, как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием, побили вирус за 8 дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти восстановилось и вчера я даже пробовала петь. И смогла! У меня была пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную маску. Укрепляйте иммунитет! Питайтесь правильно и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии - человек с температурой распространяет вирус быстрее всего! И последнее! Тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя- потеря обоняния и температура это точно ОНО», — написала артистка в Instagram.

Напомним, что ранее Анна Нетребко призналась, что уже не могла находиться в самоизоляции из-за пандемии, предпочла работать и жить по полной, в итоге заразилась коронавирусом, но ни о чем не жалеет. К слову, из-за недуга певица отметила 49-й день рождения в больнице.