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«Чемпионка жизни»: Ляйсан Утяшева в топе похвасталась стальным прессом

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Ляйсан Утяшева

Фото: @liasanutiasheva / Instagram

35-летняя спортсменка и телеведущая показала кадры из новой фотосессии.

Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини, облегающие наряды и не стесняется примерять открытые спортивные костюмы. На одном из последних снимков в Сети Ляйсан похвасталась стальным прессом и безупречно стройной фигурой. Звезда предстала в коротком топе и спортивных брюках. К образу ей подобрали ботинки на грубой подошве. Под фото Ляйсан написала мотивационный пост: «Вдохновилась фразой: «Делай то, что идет». И чтобы не говорили вокруг, какие бы преграды не ставили, пусть у тебя даже не сразу получается, но если ты этим горишь и чувствуешь, что это твое — делай, кайфуй, вдохновляйся и не останавливайся».

Фолловеров восхитила точеная фигура спортсменки: «Ляйсан! Вы такая удивительная! Как мне нравится, что вы не похожи на других. Сейчас все как куклы одинаковые А вы Индивидуальность!», «Красавица», «Чемпионка жизни», «Какая стройная и красивая», «Супер Красотка», «Шикарная, стильная, красивая», «Красавица шикарная», «Восхитительная», «Красавица, Ляйсан! Эталонная Женщина!», «Прекрасные слова и великолепная вы».

К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми сказочно украсили дом к Новому году. Звезда призналась, что они с мужем Павлом Волей стараются во всем понимать своих детей и всегда хвалить их, даже если они шалят и жалуются друг на друга.

Фото и видео: @liasanutiasheva / Instagram

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