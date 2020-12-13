«Чемпионка жизни»: Ляйсан Утяшева в топе похвасталась стальным прессом
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини, облегающие наряды и не стесняется примерять открытые спортивные костюмы. На одном из последних снимков в Сети Ляйсан похвасталась стальным прессом и безупречно стройной фигурой. Звезда предстала в коротком топе и спортивных брюках. К образу ей подобрали ботинки на грубой подошве. Под фото Ляйсан написала мотивационный пост: «Вдохновилась фразой: «Делай то, что идет». И чтобы не говорили вокруг, какие бы преграды не ставили, пусть у тебя даже не сразу получается, но если ты этим горишь и чувствуешь, что это твое — делай, кайфуй, вдохновляйся и не останавливайся».
Фолловеров восхитила точеная фигура спортсменки: «Ляйсан! Вы такая удивительная! Как мне нравится, что вы не похожи на других. Сейчас все как куклы одинаковые А вы Индивидуальность!», «Красавица», «Чемпионка жизни», «Какая стройная и красивая», «Супер Красотка», «Шикарная, стильная, красивая», «Красавица шикарная», «Восхитительная», «Красавица, Ляйсан! Эталонная Женщина!», «Прекрасные слова и великолепная вы».
К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми сказочно украсили дом к Новому году. Звезда призналась, что они с мужем Павлом Волей стараются во всем понимать своих детей и всегда хвалить их, даже если они шалят и жалуются друг на друга.
Фото и видео: @liasanutiasheva / Instagram
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