«Чемпионка жизни»: Ляйсан Утяшева в топе похвасталась стальным прессом

Фолловеров восхитила точеная фигура спортсменки: «Ляйсан! Вы такая удивительная! Как мне нравится, что вы не похожи на других. Сейчас все как куклы одинаковые А вы Индивидуальность!», «Красавица», «Чемпионка жизни», «Какая стройная и красивая», «Супер Красотка», «Шикарная, стильная, красивая», «Красавица шикарная», «Восхитительная», «Красавица, Ляйсан! Эталонная Женщина!», «Прекрасные слова и великолепная вы».

К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми сказочно украсили дом к Новому году. Звезда призналась, что они с мужем Павлом Волей стараются во всем понимать своих детей и всегда хвалить их, даже если они шалят и жалуются друг на друга.