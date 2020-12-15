Ляйсан Утяшева в образе хозяйки ранчо блеснула на чаепитии Dior

Звезда спорта блеснула в расслабленном образе с джинсами-клеш в духе восьмидесятых, пуловером в клетку аргайл и брутальных казаках. Завершили look детали: эффектное колье-чокер и узнаваемая сумочка Dior. Ставку на ковбойские сапоги также сделала Елена Перминова, которая забежала на чашку чая в расслабленном платье-рубашке, дополненном корсетным лифом в полоску. Примерить аксессуары из новой коллекции заглянула и Екатерина Одинцова. Телеведущая выбрала классический total black и надела безупречно скроенный строгий костюм. Монохром приглянулся и актрисе Светлане Устиновой, которая вооружилась маленьким черным платьем и миниатюрной сумкой.