«Новый альбом выйдет 6 марта. Как, вы думаете. он будет называться?» — спросила Наталья подписчиков, но они больше отреагировали на ее «горячее» фото. Подписчики Подольской принялись угадывать название ее будущего альбома, а также делать ей много комплиментов.«Ваше фото надо на обложку», «Неистовая страсть», «Красавица», «Божественно. Прекрасный цветочек Наталия», — написали в комментариях.Недавно Наталья Подольская показала подписчикам кадр фотосессии, где позировала в «рваной» юбке. Но за этот образ певица получила немало критики в свой адрес. Но чаще подписчики относятся с большой нежностью к певице, хваля ее за красоту и талант. Фото и виде: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!