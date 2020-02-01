Мимими дня: 4-летний сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова покоряет горные лыжи

«Как идёт», «Какой умничка», «То ли ещё будет!!!», «Молодец!!!!!!», «В прошлом году Тёма только-только начинал стоять на лыжах. А в этом..мужик!!! Браво Артемий!!!», «Какой умничка! Молодец, Артемий!», «Они бесстрашные в этом возрасте😊Скоро летать будет», «В олимпийскую сборную нужно приглашать», «Класс! Умничка! Быстро научился?», «Умничка 😍я до сих пор не умею 🤪», — восхищаются фолловеры Натальи.

Напомним, Артемий — единственный сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова. От отношений с Кристиной Орбакайте у певца есть 28-летний сын Никита.