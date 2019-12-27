«Стройная лань»: Наталья Подольская в черных легинсах похвасталась роскошной фигурой

Поклонники не оставили без внимания отличную фигуру Подольской. «Наталья, вы просто супер!», «Такая стройная лань!», «Стильная как всегда», «Вот это ноги – как две дороги!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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