passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Стройная лань»: Наталья Подольская в черных легинсах похвасталась роскошной фигурой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

Наталья Подольская определенно знает толк в стильных образах и регулярно делится ими в своем Instagram. На этот раз 37-летняя певица подчеркнула красоту ног черными легинсами, чем восхитила подписчиков.

«Неспокойной…Ведь их мало осталось в этом году» – загадочно подписала фото звезда. На снимке Подольская демонстрирует образ в стиле casual, применив многослойность и контрастные цвета.

На ней – белая футболка с принтом, поверх которой надета клетчатая рубашка. Но главной деталью, вокруг которой построен образ, стали плотные черные легинсы. В сочетании с ботильонами с эластичным голенищем они визуально сделали ноги бесконечно длинными и еще более стройными. Прилегающий силуэт компенсировал свободный пиджак правильной длины: низ до середины бедра – всегда верная тактика.

Поклонники не оставили без внимания отличную фигуру Подольской. «Наталья, вы просто супер!», «Такая стройная лань!», «Стильная как всегда», «Вот это ноги – как две дороги!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!