«Стройная лань»: Наталья Подольская в черных легинсах похвасталась роскошной фигурой
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Фото: Instagram
«Неспокойной…Ведь их мало осталось в этом году» – загадочно подписала фото звезда. На снимке Подольская демонстрирует образ в стиле casual, применив многослойность и контрастные цвета.
На ней – белая футболка с принтом, поверх которой надета клетчатая рубашка. Но главной деталью, вокруг которой построен образ, стали плотные черные легинсы. В сочетании с ботильонами с эластичным голенищем они визуально сделали ноги бесконечно длинными и еще более стройными. Прилегающий силуэт компенсировал свободный пиджак правильной длины: низ до середины бедра – всегда верная тактика.
Поклонники не оставили без внимания отличную фигуру Подольской. «Наталья, вы просто супер!», «Такая стройная лань!», «Стильная как всегда», «Вот это ноги – как две дороги!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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