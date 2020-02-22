37-летняя Наталья Подольская приняла участие в смелой фотосессии и похвасталась в блоге дерзким образом: бежевое боди с принтом, кожаные куртка и «голая» юбка. Не все фолловеры оценили провокационное фото: «Но на фото бросаются не волосы», «Волосы ухоженными не выглядят, такое чувство, что все сеченые», «Лицо не узнать. Была ведь неповторимая красивая внешность, зачем вмешиваться в творение Бога??», «Что-то изменилось в Наталье. Я понимаю, много лет прошло с "Фабрики", но я бы без подписи на фото не узнала бы. Тюнинг?», «Решили примерить образ госпожи, Наталья?», « Юбочку не мешало бы надеть, а то трусы видно», «То ли фотограф, то ли макияж, что с лицом? Может, так задумано, что вы как-то агрессивно выглядите», «Невозможно представить Орлову или Гурченко в таком прикиде. Поэтому и невозможно, ибо они не опустились до этого уровня», «Зачем Вы постоянно оголяетесь??? Слишком много голых ног, вы что этим хотите показать-доказать?».А вам нравится этот образ Натальи Подольской? (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: InstagramВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!