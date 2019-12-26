«Зажигалочка и модник»: Наталья Подольская показала задорное фото с Владимиром Пресняковым
Поклонники пары обсуждают их совместное фото.
Совместный снимок, который опубликовала в блоге Наталья Подольская, восхитил многих поклонников. «Я и ты ❤️❤️», — написала она.
«Красотка», «Ааах кааакаяяя! Пряма агонь», «Зажигалочка и модник», «Ботинки у Володи отпад», «Какие вы классные», «Хорошая семья, приятно на Вас смотреть», «Такие простые на вид, без выпендрежа. Очень импонируете этим», «Очаровашки, какие вы суперовые», — восхищаются поклонники.
«С Новым годом! А суповой набор зачем выставлять просто некрасиво и не модно», «Мне кажется, что вам холодно», — критикуют хейтеры.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!