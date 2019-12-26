«Зажигалочка и модник»: Наталья Подольская показала задорное фото с Владимиром Пресняковым

«Красотка», «Ааах кааакаяяя! Пряма агонь», «Зажигалочка и модник», «Ботинки у Володи отпад», «Какие вы классные», «Хорошая семья, приятно на Вас смотреть», «Такие простые на вид, без выпендрежа. Очень импонируете этим», «Очаровашки, какие вы суперовые», — восхищаются поклонники.

«С Новым годом! А суповой набор зачем выставлять просто некрасиво и не модно», «Мне кажется, что вам холодно», — критикуют хейтеры.