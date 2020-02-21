В январе 2020 года поклонников 52-летней Памелы Андерсон ошарашила новость: она вышла замуж за своего давнего знакомого — 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Причем брак они заключили всего через пять дней после начала своего «романа». Но радость длилась недолго: меньше чем через две недели Андерсон и Питерс расстались. После расставания Питерс рассказывал, что они так и не успели оформить нужные документы, и таким образом их нельзя было считать официальными мужем и женой. Памела жаловалась, что избранник выбрал непорядочный способ сообщить ей о разрыве, прислав смс.Теперь всплывают новые подробности их недолгого, но громкого романа, брака и развода. Издание US Weekly сообщает, что Джон Питерс вообще не хотел жениться на Памеле, которую знал больше 30 лет. Но она использовала его для оплаты своих долгов. А он якобы в это время он вообще был в отношениях с другой женщиной.20 февраля 2019 года, всего через три недели стало известно, что продюсер обручился с новой избранницей — Джулия Бернхайм. Подробности их помолвки пока держатся в секрете.«Когда она написала, что хочет замуж, это было похоже на исполнение мечты. Хоть я и был уже помолвлен, и та женщина переезжала ко мне. Я бросил все ради Пэм. У нее был долг в 200 тысяч долларов (более 12 млн рублей), расплатиться она не могла, — рассказывал Питерс в интервью. —Поэтому это сделал я. И вот какую благодарность я, старый дурак, получил».Представители Памелы Андерсон огораживают ее от общения с экс-женихом, заявляя, что комментариев она не дает, а Питерсу желает всего самого лучшего. Знакомство Джона Питерса и Памелы Андерсон произошло в разгар ее карьеры как звезды Playboy — в середине 1980-х. Продюсер уже тогда приметил блондинку, воспылал к ней страстью и предложил ей выйти за него замуж, но получил отказ. Их пути вновь пересеклись 30 лет спустя.Брак с Питерсом, который так и не успели до конца оформить, стал для Памелы пятым. Она была замужем за гитаристом группы Mоtley Crue Томми Ли (родила от него двоих сыновей), за певцом Кидом Роком и дважды за актером Риком Соломоном.Также у нее был громкий роман с молодым футболистом Адилем Рами, с которым она рассталась летом 2019 года. Причиной разрыва стали постоянные измены спортсмена, о которых модель и актриса не знала. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Getty Images, East NewsВидео: «Очень страшное кино — 3»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!