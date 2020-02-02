Снова невеста: Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

И теперь, всего 12 дней спустя, стало известно, что пара распалась. За столько короткий срок супруги даже не успели подать на оформление свидетельство о браке, сообщает The Hollywood reporter.

«Я была рада, как все восприняли мой брак с Джоном. Я благодарна за поддержку. Но жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Поэтому мы с Джоном пока решили отложить оформление официальных документов. Спасибо за уважение нашей личной жизни», — прокомментировала решение звезда Playboy.