Снова невеста: Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы
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Фото: EAST NEWS
В конце января 2020 года мировые СМИ облетела новость о тайной свадьбе 52-летней модели и актрисы Памелы Андерсон с 74-летним продюсером Джоном Питерсом. Церемония состоялась в Малибу без лишней шумихи и в окружении лишь самых близких: двух сыновей Памелы, трех дочерей и бывшей жены жениха.
И теперь, всего 12 дней спустя, стало известно, что пара распалась. За столько короткий срок супруги даже не успели подать на оформление свидетельство о браке, сообщает The Hollywood reporter.
«Я была рада, как все восприняли мой брак с Джоном. Я благодарна за поддержку. Но жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Поэтому мы с Джоном пока решили отложить оформление официальных документов. Спасибо за уважение нашей личной жизни», — прокомментировала решение звезда Playboy.
После свадьбы Джон Питерс рассказывал, что мечтал о Памеле Андерсон много лет. «Вокруг меня всегда было много красивых девчонок, я мог бы выбрать любую из них, но 35 лет я хотел только ее», — рассказывал счастливый жених, чей брак с женщиной мечты завершился так быстро.
Для Памелы Андерсон брак стал пятым (дважды она выходила за Рика Соломона), Джон Питерс также решился на этот шаг в пятый раз.
Фото: Instagram, Getty Images, East News
Видео: ABC
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