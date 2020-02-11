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«Нет дурака хуже, чем старый дурак»: несостоявшийся муж Памелы Андерсон обвинил ее в коварстве

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Памела Андерсон

Фото: EastNews

74-летний продюсер Джон Питерс рассказал о своем коротком браке с 52-летней моделью и актрисой Памелой Андерсон.

Неожиданная свадьба Памелы Андерсон, которая состоялась в конце января 2020 года, удивила мир. С супругом, которым стал продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс, звезда рассталась через 12 дней.

Спустя некоторое время после развода несостоявшийся муж прокомментировал свой микро-брак. Оказалось, что жена просто его «кинула» после того, как он оплатил ее долги и обновил ей гардероб.

«Когда она написала мне смс с предложением пожениться, я подумал, что исполнилась моя мечта. На тот момент я был помолвлен со своей девушкой и мы жили вместе. Я бросил все ради Пэм. У нее был 200000-долларовый долг и не было возможности оплатить его, и я оплатил его, и вот что я получил вместе благодарности. Нет дурака хуже, чем старый дурак», — цитирует его People.com со ссылкой на Page Six.

Представитель несостоявшейся жены продюсера назвал все прозвучавшие обвинения выдумкой.

Женитьба на Памеле Андерсон, с которой у него был роман около 30 лет назад, была мечтой пожилого мужчины. «Меня повсюду окружают красивые девочки, и я мог бы выбрать одну из них, но уже 35 лет я мечтаю о Памеле. Она сводит меня с ума, в хорошем смысле», — говорил он. Джон Питерс был женат четыре раза. С 1962 по 1966 годы его супругой была Хенриетта Зампителла, с 1967 по 1977 год — Лесли Энн Уоррен, с 1987 по 1993 год — Кристин Форсайт-Питерс, с 2001 по 2004 — Минди Питерс.

Памела с 1995 по 1998 год была замужем за Томми Ли, с 2006 по 2007 год — за Кид Роком, в 2007 и в 2014 годах она дважды выходила замуж за Рика Саломона. Незадолго до своей пятой свадьбы она встречалась с французским футболистом Адилем Рами.

Фото: globallookpress, eastnews

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