Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера?
В Сети обсуждают новые подробности личной жизни 52-летней Памелы Андерсон.
Личная жизнь Памелы Андерсон в последнее время является загадкой для светских сплетников. Актриса не дает откровенных интервью, не комментирует слухи. В этот вторник, 21 января, на фоне сообщений о беременности звезды, в иностранных СМИ появилось еще одно: Памела Андерсон вышла замуж!
Новым мужем стал продюсер Джон Петерс, сообщает журнал People.
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Фото: globallookpress
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