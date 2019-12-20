«Дикие и красивые»: взрослые сыновья Памелы Андерсон восхитили Сеть своей внешностью

«Красивые», «Как они быстро выросли», «Такие мужественные», «Все в маму», «О боже, они выглядят как Томми», «Один похож на маму, другой — на папу», «Симпатичные парни, но что еще можно было ожидать от красивых родителей», — обсуждают в комментариях.