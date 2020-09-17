Не было живого места: стали известны полученные перед смертью травмы Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, через несколько дней после того, как попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. И теперь, через месяц близким артистки выдали заключение судмедэукспертов о полученных перед смертью травмах Легкоступовой, сообщает телеграм-канал Mash и приводит фото документа.

На Легкоступовой буквально не было живого места, говорится в новости. Медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, острые гематомы по всей голове, синяки по всему туловищу.

После того, как дочь обнаружила артистку в тяжелом состоянии и передала в руки медиков, полиция задержала третьего мужа Легкоступовой Юрия Фирсова, с которым они поженились, а после и обвенчались незадолго до происшествия. Его подозревали в избиении жены, но после отпустили.

Сам Фирсов заявлял, что ситуация не такая страшная, как может показаться на первый взгляд, а жена, будучи нетрезвой, неудачно упала.

теперь семья исполнительницы хита «Ягода-малина» не верят в непричастность ее супруга ко всему произошедшему. Адвокат близких Легкоступовой Сергей Жорин отметил, что после одного падения невозможно получить подобные увечья, уточняет Mash.