54-летняя Валентина Легкоступова попала в больницу — певица в коме
Фото: Instagram/@ legkostupovavalentina
Утром 11 августа в СМИ появились тревожные сообщения о состоянии здоровья 54-летней Валентины Легкоступовой. Telegram-канал Mash пишет, что певица госпитализирована в одну из столичных клиник с тяжелой травмой головы. Исполнительница хита «Ягода-малина» находится в коме, у нее диагностирован отек мозга. Источник отмечает, что артистке была проведена операция, а состояние здоровья оценивается медиками как крайне тяжелое. Обстоятельства получения Легкоступовой травмы не уточняются.
Напомним, не так давно стало известно, что Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. Супругом певицы стал российский яхтсмен Юрий Фирсов. Торжественная церемония прошла на черноморском побережье, в Сочи. Из-за пандемии коронавируса на свадьбе присутствовали только близкие родственники со стороны жениха, а праздничный банкет новоиспеченные супруги устроили на яхте. Первым мужем артистки был Алексей Григорьев, в этом браке у нее в 2001 году родился сын Матвей. Также у певицы есть внебрачная дочь Анетта, которая появилась на свет в 1991 году.
Редакция Passion.ru желает Валентине Легкоступовой скорейшего выздоровления!
Фото: Instagram/@legkostupovavalentina, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!