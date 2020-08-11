54-летняя Валентина Легкоступова попала в больницу — певица в коме

Напомним, не так давно стало известно, что Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. Супругом певицы стал российский яхтсмен Юрий Фирсов. Торжественная церемония прошла на черноморском побережье, в Сочи. Из-за пандемии коронавируса на свадьбе присутствовали только близкие родственники со стороны жениха, а праздничный банкет новоиспеченные супруги устроили на яхте. Первым мужем артистки был Алексей Григорьев, в этом браке у нее в 2001 году родился сын Матвей. Также у певицы есть внебрачная дочь Анетта, которая появилась на свет в 1991 году.

Редакция Passion.ru желает Валентине Легкоступовой скорейшего выздоровления!