54-летняя Валентина Легкоступова тайно обвенчалась в Крыму

«Это родовое место. Здесь выросли мои папа, дедушка, прадед», — объяснила звезда «СтарХиту» выбор места.

Брак с Юрием Фирсовым стал для Валентины Легкоступовой третьим по счету. Первым мужем артистки был Алексей Григорьев, в этом браке у нее в 2001 году родился сын Матвей. Также у певицы есть внебрачная дочь Анетта, которая появилась на свет в 1991 году.