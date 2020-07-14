54-летняя Валентина Легкоступова тайно обвенчалась в Крыму
Фото: VK Валентины Легкоступовой
Несколько дней назад стало известно, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. С новоиспеченным супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, артистка решилась на еще один важный шаг — провести обряд венчания. Таинство совершили в старинной церкви в крымской деревне Грушевка.
Фото: VK Валентины Легкоступовой
«Это родовое место. Здесь выросли мои папа, дедушка, прадед», — объяснила звезда «СтарХиту» выбор места.
Брак с Юрием Фирсовым стал для Валентины Легкоступовой третьим по счету. Первым мужем артистки был Алексей Григорьев, в этом браке у нее в 2001 году родился сын Матвей. Также у певицы есть внебрачная дочь Анетта, которая появилась на свет в 1991 году.
Фото: VK/legkostupovavalentina, Instagram/@vlegkostupova
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