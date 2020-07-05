54-летняя Валентина Легкоступова пошла под венец в третий раз

Подписчики засыпали любимую певицу поздравлениями: «Какое прекрасное событие. Поздравляю Вас 🎉🎊💐💐💐. Большого счастья вам желаю, взаимопонимания и любви на долгие годы💐💐💐💓💓💓», «Дорогая, Валентина! Примите мои сердечные поздравления! Искренне рада за вас обоих! Счастья Вам, крепкого здоровья, радости и благополучия во всём! Храни вас Бог! 🍀🍀❤️❤️🍀🍀💫💫💫💫💫💫💫», «Поздравляю!!!👍👍👍👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥Очень рада за ВАС!!!Сморела передачу "Судьба человека", и видела ваши эмоциии...Будьте счастливы и люимы!!!💞🎉💞🎉💞🎉💞🎉💞🎉», «Как же вы похожи)Дай Бог вам долгие лета прожить вместе в счастье,здравии и любви!🎉⛵💑».

Для Валентины Легкоступовой этот брак стал третьим по счету. Первым мужем артистки стал Алексей Григорьев. В 2001 году у пары родился сын Матвей. Также у певицы есть внебрачная дочь Анетта, которая появилась на свет в 1991 году.