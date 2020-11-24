Наталья Подольская в золотом мини похвасталась бесконечными ногами на фото с мужем: «Классные мы»

«И не поспоришь — класснючие», «А какая реакция на втором плане», «Классные, правда! Туфли отпад!», «Красавица», «Вы прекрасны», «О, эти ноги», «Вы и правда самые классные, счастья вам и вашим деткам!», «Супер», «Наталья — королева», «Солнечные!», — полетели комплименты в адрес Натальи и Владимира.

22 октября 2020 года Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз, у них родился сын Ваня. Также у них растет 5-летний Артемий. Счастливые супруги не скрывают своего счастья и делятся эмоциями с поклонниками. Наталья уже через несколько недель после родов может похвастаться шикарной фигурой, но она все равно намерена худеть.

Недавно в интервью Наталья рассказала, что вторая ее беременность кардинально отличалась от первой. Если во время ожидания старшего сына она все время нервничала и вообще не понимала, что происходит, то во второй раз она уже была спокойной. «Мама-танк. Я уже знала, что нужно делать, получала больше наслаждения от этого времени», — делилась Наталья. Она также добавила, что супруг много помогает ей с Темой: «Мне так нравится смотреть на их мужские занятия».