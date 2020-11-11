«О, это был номер»: старший сын Подольской и Преснякова устроил домашнее преставление в костюме
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
В конце октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями, у них родился сын Ваня. Супруги все время проводят дома с детьми и наслаждаются родительством. Старший сын пары — 5-летний Артем — не дает скучать родителям.
Наталья показала, какое домашнее представление устроил им мальчик в костюме, который долго ждал. «О, это был номер», — прокомментировала она видео.
Наталья Подольская долго скрывала беременность от посторонних глаз. Ей удалось продержаться большую часть срока, не засветив живот. Но внимательные подписчики стали замечать, что певица маскируется на фото: не показывает нижнюю часть тела, прячется при съемке за родственников или надевает объемные вещи.
Тогда Наталье и Владимиру ничего не оставалось, как признаться, что они ждут еще одного малыша. И оставшиеся недели до родов Подольская демонстрировала в блоге элегантные образы, то подчеркивающие округлившиеся формы, то скрывающие их. О том, что в семье родится еще один мальчик, на ток-шоу рассказали свекры Елена и Владимир Пресняковы.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в июне 2010-го, через несколько лет после начала их романа, их первенец Артем родился в июне 2005-го. У Владимира также есть 29-летний сын от Кристины Орбакайте.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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