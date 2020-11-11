«О, это был номер»: старший сын Подольской и Преснякова устроил домашнее преставление в костюме

Наталья Подольская долго скрывала беременность от посторонних глаз. Ей удалось продержаться большую часть срока, не засветив живот. Но внимательные подписчики стали замечать, что певица маскируется на фото: не показывает нижнюю часть тела, прячется при съемке за родственников или надевает объемные вещи.

Тогда Наталье и Владимиру ничего не оставалось, как признаться, что они ждут еще одного малыша. И оставшиеся недели до родов Подольская демонстрировала в блоге элегантные образы, то подчеркивающие округлившиеся формы, то скрывающие их. О том, что в семье родится еще один мальчик, на ток-шоу рассказали свекры Елена и Владимир Пресняковы.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в июне 2010-го, через несколько лет после начала их романа, их первенец Артем родился в июне 2005-го. У Владимира также есть 29-летний сын от Кристины Орбакайте.