Наталья Подольская похвасталась идеальной фигурой в мини-топе и спортивных легинсах
Фото: Instagram
Наталья Подольская опубликовала в социальной сети фото, на котором показала свою идеальную фигуру. Мини-топ и обтягивающие легинсы подчеркнули хрупкость артистки.
«Интересно, какими мы после всего этого станем? Будет ли жизнь прежней? Сейчас я вижу, что люди стали бояться людей... Очень хочется, чтобы началось привычное движение, хотя есть опасная тенденция привыкания сидеть дома. Мне, например, неохота уже и за продуктами выбираться... Это фото было сделано с последней нашей репетиции до...», — написала Наталья, признавшись, что устала находиться дома на самоизоляции.
Поклонники певицы поделились с ней своими мыслями и отметили, что фигура у Натальи — огонь.
«Классный кадр», «Наталья, а как вы сейчас поддерживаете себя в форме?», «Вы классная», «Фигурка у вас — огонь», «Вы в отличной форме», — получила Наталья комплименты подписчиков.
Наталью Подольскую многие критикуют за худобу и за то, что она периодически публикует фото в купальниках. Артистка в свою очередь призывается не стесняться своих тел.
Фото и видео: Instagram
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