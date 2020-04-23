Наталья Подольская похвасталась идеальной фигурой в мини-топе и спортивных легинсах

Поклонники певицы поделились с ней своими мыслями и отметили, что фигура у Натальи — огонь.

«Классный кадр», «Наталья, а как вы сейчас поддерживаете себя в форме?», «Вы классная», «Фигурка у вас — огонь», «Вы в отличной форме», — получила Наталья комплименты подписчиков.

Наталью Подольскую многие критикуют за худобу и за то, что она периодически публикует фото в купальниках. Артистка в свою очередь призывается не стесняться своих тел.