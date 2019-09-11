«Лопес можно, а нам – нет»: Подольская в телесном боди призвала не стесняться подтянутой фигуры

Подольская пребывает в отличной форме, и не упускает возможности подчеркнуть ее яркими нарядами. Муж певицы, Владимир Пресняков, продолжает восхищенно признаваться ей в любви.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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