«Лопес можно, а нам – нет»: Подольская в телесном боди призвала не стесняться подтянутой фигуры

В новой съемке Подольская предстала в смелом образе. На ней – боди в оттенке кофе с молоком, а на плечо накинут тренч классического бежевого цвета. Look дополнен массивными сережками до плеч и сдержанным мейкапом с легким бронзовым мерцанием.
Певица призвала не стесняться своего тела и гордиться результатами работы над собой. «Почему все восторгаются фигурой Jlo и тем, как она выглядит в свои 50? И особо никто не акцентирует внимание на то, что ее концертные костюмы сплошь боди??? А нашим, тоже не менее подтянутым артисткам пишут – о, в трусах!!!??? В чем секрет? Типа им можно, а нам нет???» – возмутилась Наталья в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены, — прим. ред.).
Подольская пребывает в отличной форме, и не упускает возможности подчеркнуть ее яркими нарядами. Муж певицы, Владимир Пресняков, продолжает восхищенно признаваться ей в любви.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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