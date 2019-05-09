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Наталья Подольская посмеялась над критикой своей фигуры и пообещала откармливать сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья отдыхает с семьей на Маврикии

Фото: Instagram
Ее стройное тело не дает покоя многим подписчикам в Instagram.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отдыхают с сыном Темой на Маврикии. На берегу Индийского океана семья делает красивые фотографии. Однако доброй половине подписчиков певицы не дает покоя ее худоба. К слову, в Instagram на Подольскую подписаны больше миллиона человек.

Уже несколько дней с тех пор, как Наталья начала публиковать фото с острова, в ее адрес сыпятся едкие комментарии, что ей необходимо набрать вес, что она слишком худая, ребенок тоже слишком тощий, да и купальники у нее некрасивые.

Идеальная фигура Натальи Подольской

Фото: Instagram

Подольская на выпады никак не реагировала до определенного времени. Но, видимо, ее терпение лопнула, и она опубликовала пост, в каждом слове которого прослеживается ирония. «Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашелся! Я Вам больше скажу - он большой профессионал! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тему . Ведь толстые дети - это так крутоооооооо!!!!! Ну а если серьезно все люди разные и прекрасные ! И худые и толстые! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь - главное доброе сердце и добрая душа», - написала певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Фолловеры Натальи поддержали ее и тоже опубликовали комментарии, многие – с юмором. «Ой а у меня худой ребенок и толстая я и регулярно находятся шутники, которые мне сообщают, что видимо я ребенка объедаю. а еще советуют проверить сына то на глистов, то еще на какую то дрянь. А я всем советую идти в…», «Наталья, Вас особенно ненавидят .. оно и понятно : главный плэйбой Российского шоу бизнеса не просто с вами «мотросит » а живет счастливой жизнью больше 10 лет ! Где это видано ? ??? У вас долго не было детей и вот на тебе , красивый мальчуган да и ещё фигура у вас лучше чем до родов ! Сжечь Вас на костре !!! Увидеть все изъяны и обязательно вынести приговор !!!! p.s. У меня двое мальчишек один ест строго три продукта уже год , худущий .... второй кушает все но даю только пп плотненький ) пухляш) качество здоровья худого не уступает пухляшу))))))», - написали певице.

Анна Семенович, знаменитая не только своим талантом, но и пышными формами, написала: «Ты красотка».

А вам какие фигуры больше нравятся – стройные или пышные?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ PodolskayaOfficial

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