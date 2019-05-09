Наталья Подольская посмеялась над критикой своей фигуры и пообещала откармливать сына

Фолловеры Натальи поддержали ее и тоже опубликовали комментарии, многие – с юмором. «Ой а у меня худой ребенок и толстая я и регулярно находятся шутники, которые мне сообщают, что видимо я ребенка объедаю. а еще советуют проверить сына то на глистов, то еще на какую то дрянь. А я всем советую идти в…», «Наталья, Вас особенно ненавидят .. оно и понятно : главный плэйбой Российского шоу бизнеса не просто с вами «мотросит » а живет счастливой жизнью больше 10 лет ! Где это видано ? ??? У вас долго не было детей и вот на тебе , красивый мальчуган да и ещё фигура у вас лучше чем до родов ! Сжечь Вас на костре !!! Увидеть все изъяны и обязательно вынести приговор !!!! p.s. У меня двое мальчишек один ест строго три продукта уже год , худущий .... второй кушает все но даю только пп плотненький ) пухляш) качество здоровья худого не уступает пухляшу))))))», - написали певице.

Анна Семенович, знаменитая не только своим талантом, но и пышными формами, написала: «Ты красотка».

А вам какие фигуры больше нравятся – стройные или пышные?