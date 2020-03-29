Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с днем рождения: «Люблю бесконечно и безнадежно»
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Фото: Instagram Натальи Подольской
В это воскресенье, 29 марта, свой день рождения отмечает Владимир Пресняков-младший.
Супруга артиста, певица Наталья Подольская, поделилась в блоге нежными кадрами из семейного архива и опубликовала трогательное поздравление: «Начинается 29 марта. Важный для меня день . День твоего рождения @presnyakovvladimir ❤️. Захлестнула ностальгия 🤓. Ведь почти 15 лет… Могу сказать только одно!!! Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя... но, блин, речь не обо мне🙈. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный❤️ и спасибо тебе за нашего сына ❤️ и за всю нашу жизнь ❤️».
Напомним, отношения Натальи Подольской и Владимира Преснякова начались в 2005 году. Спустя пять лет пара сыграла свадьбу, а в июне 2015 года у супругов родился долгожданный сын Артемий.
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(Орфография и стиль авторов сохранены — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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