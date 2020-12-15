Наталья Подольская показала милое видео, как ее 5-летний сын пишет письмо Деду Морозу

Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителям в конце ноября. Но в этот раз декрет певицы проходит не так, как в первый раз. Наталья рассказывала, что когда родила Артема была очень осторожной, потому что многого не знала.

«Теперь все иначе. Я не сижу дома, как раньше. Теперь я спокойная и уверенная в своих действиях», — рассказывала она, добавляя, что с детьми ей много помогает муж.

Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков побывали на первом выступлении Артема на большой сцене, мальчик танцует в балете «Тодес». «Я никогда не испытывала подобных эмоций, нас трясло. Я счастлива быть матерью», — делилась эмоциями Подольская.

Владимир Пресняков накануне тоже высказался о том, что для него значит быть отцом. «За своего ребенка все отдашь. Это непередаваемые эмоции, несравнимые ни с чем. На концерте у Темки я рыдал в три ручья и не скрывал этого», — рассказал он.