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Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили младшего сына Ивана

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Артемием и Иваном

Фото: Instagram Натальи Подольской

Певцы, у которых недавно родился сын, показали, как крестили малыша.

Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения. «Поза кормящей матери... Сегодня хороший день. Крестили нашего Иоанна в честь Иоанна Крестителя», — подписала она ролик.

Также певица показала семейное торжество в честь крещения, на котором в числе гостей присутствовали ее сестра Юлиана с дочерями и сын Владимира Преснякова Никита с женой Алиной Красновой.

Напомним, Наталья Подольская, слухи о беременности которой появлялись регулярно на протяжении нескольких лет, в середине августа перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова. А вскоре, 22 октября, певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий.

Фото и видео: Instagram

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