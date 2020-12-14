Владимир Пресняков сделал неожиданное признание после рождения сына: «Вообще у меня четверо детей»

Владимир Пресняков вскоре после рождения второго сына сделал неожиданное признание. «Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа — он тоже стал ребенком. Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей. И еще я тоже тот еще ребенок. Если мы конструктор собираем с Темой, то можем поссориться из-за детальки. Потому что с азартом, с интересом. Очень серьезная история», — разоткровенничался музыкант в интервью «СтарХиту».

Наталья Подольская рассказывала, что муж помогает ей с детьми. Владимир и сам отмечает, что чувствует ответственность перед семьей, но признается, что роль папы не так видна, как материнская.

«Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир. Ты можешь расплакаться ни с того ни с сего, — признался певец и многодетный отец. — Когда Темка первый раз танцевал с "Тодесом", я уже не скрывал, что рыдаю в три ручья. Таких эмоций не испытывал никогда в жизни, даже когда присутствовал при рождении детей».

Пресняков добавил, что эмоции, которые он испытывает от детей, не сравнятся ни с чем в мире: «Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега-адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем. Это божественно».

Наталья Подольская в недавнем интервью рассказала, что после появления второго ребенка пересмотрела свои взгляды на материнство. Если во время первой беременности и после появления Артема она боялась сделать лишний шаг и все время была дома, то теперь она чувствует себя уверенней. «Я стала мама-танк», — говорит она.

Через несколько недель после вторых родов молодая мать начала выходить в свет.