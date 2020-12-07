Пресняков в милом домашнем видео показал неидеальную фигуру Подольской после родов

Наталья Подольская и Владимир Пресняков полтора месяца назад во второй раз стали родителями, у них родился сын Ваня. В отличие от первого декрета, в этот раз певица не сидит все время дома, а уже выходит в свет с мужем. И все же их внимание сосредоточено на сыновьях.

Владимир Пресняков показал милое домашнее видео из повседневной жизни семьи, он заснял все: неидеальную пока фигуру жены после родов, детей, собаку и тещу. В кадре Подольская кружится меж детьми: одного учит танцевать, а другого укачивает.

«Новогодняя кутерьма, или как ваш муж издевается над вами. Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую. В полный рост — в сториз. И я опять босиком», — подписала молодая мать ролик.