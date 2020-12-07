Пресняков в милом домашнем видео показал неидеальную фигуру Подольской после родов
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская и Владимир Пресняков полтора месяца назад во второй раз стали родителями, у них родился сын Ваня. В отличие от первого декрета, в этот раз певица не сидит все время дома, а уже выходит в свет с мужем. И все же их внимание сосредоточено на сыновьях.
Владимир Пресняков показал милое домашнее видео из повседневной жизни семьи, он заснял все: неидеальную пока фигуру жены после родов, детей, собаку и тещу. В кадре Подольская кружится меж детьми: одного учит танцевать, а другого укачивает.
«Новогодняя кутерьма, или как ваш муж издевается над вами. Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую. В полный рост — в сториз. И я опять босиком», — подписала молодая мать ролик.
«Наташа, это любовь», «Оператор что надо!», «Обожаю», «Восхищаюсь твоей стройной формой! Восторг!», «Владимир прекрасный оператор», «Хороший вид сзади. Муж ваш точно заметил!», «Все они одинаковые, эти мужики», «Я еще ждала, что он малыша будет через щель снимать», «Настоящий мужчина, прекрасная семья», «Вот это рассмешил», «Муж не издевается, а восхищается вами», — прокомментировали поклонники Владимира и Натальи.
Пресняков и Подольская до последнего, насколько это было возможно, скрывали, что ждут второго ребенка. Но подписчики певицы заметили, что она не показывает нижнюю часть тела и все время старается спрятаться за другими людьми на фото. И когда супругов уже буквально «прижали к стенке» доказательствами, они признались, что станут опять родителями. А вскоре Елена и Владимир Пресняковы рассказали, что у них родится еще один внук.
Владимир и Наталья поженились в 2010-м через несколько лет после начала их романа. Первенец пары Артем родился в 2015 году.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!