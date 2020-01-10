Наталья Бочкарева после шумихи с уголовным делом помогает людям с пагубными привычками

Наталья Бочкарева не рассказывает о том, чем займется после того, как все неприятности улягутся. Но о планах актрисы «Комсомольской правде» поведала монахиня Евфросиния (Матвеева), глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой».

«Наташа несколько месяцев назад откликнулась на просьбу заняться благотворительностью, — рассказывает монахиня изданию. — Наталья в ближайшее время примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Она выступит на этом мероприятии и как актриса, и как певица».

Матушка Ефросиния добавила, что знает мало таких отзывчивых людей, как Бочкарева. «Что бы ни случилось, она достойна милости и снисхождения. Тем более, что все мы не без греха», — добавляет она.

«Весной мы представим музыкальные спектакли со слепоглухими детьми в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Наташа согласилась провести мастер-классы для гостей, это могут быть дети с любыми формами инвалидности. Она из тех, кто не пиарится, а молча делает свое дело», — рассказывает матушка Ефросиния.

Когда состоится суд, который решит судьбу Натальи Бочкаревой, пока не известно.