Наталья Бочкарева после шумихи с уголовным делом помогает людям с пагубными привычками
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Счастливы вместе» — 39-летняя Наталья Бочкарева может заплатить лишь штраф вместо того, чтобы получить тюремное заключение за хранение наркотиков. Прекратить уголовное преследование актрисы требует МВД России.
Осенью 2019 года Наталью Бочкареву остановили для проверки документов. Но она вела себя неадекватно, и стражи порядка заподозрили неладно. Актриса призналась, что у нее с собой имеются запрещенные вещества, пакетик она вытащила из трусов. Наталью Бочкареву обвиняли по ч. 1 ст. 228, по которой ей грозило до трех лет заключения.
Теперь судьбу Натальи решит Преображенский суд столицы, в который передали документы с пометкой выписать ей административный штраф, но не наказывать уголовно, сообщал Mash.
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева не рассказывает о том, чем займется после того, как все неприятности улягутся. Но о планах актрисы «Комсомольской правде» поведала монахиня Евфросиния (Матвеева), глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой».
«Наташа несколько месяцев назад откликнулась на просьбу заняться благотворительностью, — рассказывает монахиня изданию. — Наталья в ближайшее время примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Она выступит на этом мероприятии и как актриса, и как певица».
Матушка Ефросиния добавила, что знает мало таких отзывчивых людей, как Бочкарева. «Что бы ни случилось, она достойна милости и снисхождения. Тем более, что все мы не без греха», — добавляет она.
«Весной мы представим музыкальные спектакли со слепоглухими детьми в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Наташа согласилась провести мастер-классы для гостей, это могут быть дети с любыми формами инвалидности. Она из тех, кто не пиарится, а молча делает свое дело», — рассказывает матушка Ефросиния.
Когда состоится суд, который решит судьбу Натальи Бочкаревой, пока не известно.
Фото: Instagram, кадры сериала «Счастливы вместе»
Видео: Instagram
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