Актриса Наталья Бочкарева после скандала с запрещенными веществами лишилась прав почти на два года

Скандал с актрисой разразился в конце сентября, когда сотрудники ГИБДД остановили ее для проверки документов, а она стала вести себя не вполне адекватно.

На вопросы стражей порядка, есть ли у нее запрещенные вещества, артистка честно ответила, что есть, и показала в каком интимном месте гардероба припрятан пакетик с запрещенным веществом.