Актриса Наталья Бочкарева после скандала с запрещенными веществами лишилась прав почти на два года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву на год и 8 месяцев лишили водительского удостоверения, сообщает телеграм-канал Mash. Актриса также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Теперь 39-летняя Наталья Бочкарева будет пешеходом, по крайней мере, сама за руль не сядет.
Скандал с актрисой разразился в конце сентября, когда сотрудники ГИБДД остановили ее для проверки документов, а она стала вести себя не вполне адекватно.
На вопросы стражей порядка, есть ли у нее запрещенные вещества, артистка честно ответила, что есть, и показала в каком интимном месте гардероба припрятан пакетик с запрещенным веществом.
В интернете видео с допросом Бочкаревой разлетелось по сайтам. Сама актриса призвала поклонников не верить тому, что пишут в Сети. Сегодня Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram пост, в котором посмеялась над СМИ, обвинившими ее в пиаре.
В ближайшее время должно начаться разбирательство по делу о хранении наркотиков.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!