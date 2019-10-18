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Актриса Наталья Бочкарева после скандала с запрещенными веществами лишилась прав почти на два года

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Бочкарева отрицает все обвинения в Сети

Фото: Instagram

Актриса также заплатит денежный штраф.

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву на год и 8 месяцев лишили водительского удостоверения, сообщает телеграм-канал Mash. Актриса также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Теперь 39-летняя Наталья Бочкарева будет пешеходом, по крайней мере, сама за руль не сядет.

Красивая фотосессия Натальи Бочкаревой

Скандал с актрисой разразился в конце сентября, когда сотрудники ГИБДД остановили ее для проверки документов, а она стала вести себя не вполне адекватно.

На вопросы стражей порядка, есть ли у нее запрещенные вещества, артистка честно ответила, что есть, и показала в каком интимном месте гардероба припрятан пакетик с запрещенным веществом.

В интернете видео с допросом Бочкаревой разлетелось по сайтам. Сама актриса призвала поклонников не верить тому, что пишут в Сети. Сегодня Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram пост, в котором посмеялась над СМИ, обвинившими ее в пиаре.

В ближайшее время должно начаться разбирательство по делу о хранении наркотиков.

Фото и видео: Instagram

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