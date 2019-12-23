passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дошло до суда: Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за запрещенные вещества

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Бочкарева в гримерке

Фото: Instagram

Расследование уголовного дела в отношении актрисы завершили.

Звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков. Материалы уголовного дела передали в суд, а актриса находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении 39-летней артистки Бочкаревой завели в сентябре, когда ее поймали с героином в трусах. Именно из нижнего белья Наталья достала запрещенные вещества, когда ее остановили ночью для проверки документов. Тогда актриса отказалась пройти медосвидетельствование, получила штраф 30 тысяч рублей и лишилась водительских прав на два года.

После задержания Бочкарева все рьяно отрицала и грозила судом «клеветникам», хотя видео ее беседы с сотрудниками правоохранительных органов уже было доступно в Сети. «Я дома с детьми. Кто-то решил на мне заработать», — говорила тогда актриса.

Наталью Бочкареву обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». За это ей грозит до трех лет тюрьмы.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!