Дошло до суда: Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за запрещенные вещества
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Фото: Instagram
Звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков. Материалы уголовного дела передали в суд, а актриса находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.
Уголовное дело в отношении 39-летней артистки Бочкаревой завели в сентябре, когда ее поймали с героином в трусах. Именно из нижнего белья Наталья достала запрещенные вещества, когда ее остановили ночью для проверки документов. Тогда актриса отказалась пройти медосвидетельствование, получила штраф 30 тысяч рублей и лишилась водительских прав на два года.
После задержания Бочкарева все рьяно отрицала и грозила судом «клеветникам», хотя видео ее беседы с сотрудниками правоохранительных органов уже было доступно в Сети. «Я дома с детьми. Кто-то решил на мне заработать», — говорила тогда актриса.
Наталью Бочкареву обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». За это ей грозит до трех лет тюрьмы.
Фото и видео: Instagram
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