Дошло до суда: Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за запрещенные вещества

После задержания Бочкарева все рьяно отрицала и грозила судом «клеветникам», хотя видео ее беседы с сотрудниками правоохранительных органов уже было доступно в Сети. «Я дома с детьми. Кто-то решил на мне заработать», — говорила тогда актриса.

Наталью Бочкареву обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». За это ей грозит до трех лет тюрьмы.