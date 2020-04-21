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Наталия Орейро в латексных шортах и шелковом фраке взбодрила фанатов во время самоизоляции

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Наталия Орейро

Фото: East News

Звезда «Дикого ангела» показала в социальной сети необычный образ, который понравился ее поклонникам.

Наталия Орейро знает, что в России ее любят миллионы человек, и отвечает своим поклонникам взаимностью. На днях актриса провела прямой эфир в Instagram, где общалась с фанатами и даже говорила по-русски.

А теперь она взбодрила поклонников, вынужденных находиться дома во время самоизоляции во время коронавируса. Орейро опубликовала в микроблоге необычное фото: она позировала а латексных мини-шортах, шелковом фраке и с кудрями.

«Секси», «Вау!», «Красавица!», «Наша Наташа прекрасна», — получила она заслуженные комплименты.

Наталия настолько любит Россию, что снимает здесь клипы, устраивает большие туры по стране и считает себя самой русской из всех иностранцев. Она даже просила у Владимира Путина российский паспорт.

Фото и видео: Instagram, East News

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