Наталия Орейро в латексных шортах и шелковом фраке взбодрила фанатов во время самоизоляции
Фото: East News
Наталия Орейро знает, что в России ее любят миллионы человек, и отвечает своим поклонникам взаимностью. На днях актриса провела прямой эфир в Instagram, где общалась с фанатами и даже говорила по-русски.
А теперь она взбодрила поклонников, вынужденных находиться дома во время самоизоляции во время коронавируса. Орейро опубликовала в микроблоге необычное фото: она позировала а латексных мини-шортах, шелковом фраке и с кудрями.
«Секси», «Вау!», «Красавица!», «Наша Наташа прекрасна», — получила она заслуженные комплименты.
Наталия настолько любит Россию, что снимает здесь клипы, устраивает большие туры по стране и считает себя самой русской из всех иностранцев. Она даже просила у Владимира Путина российский паспорт.
Фото и видео: Instagram, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!