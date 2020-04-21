Наталия Орейро в латексных шортах и шелковом фраке взбодрила фанатов во время самоизоляции

Наталия Орейро знает, что в России ее любят миллионы человек, и отвечает своим поклонникам взаимностью. На днях актриса провела прямой эфир в Instagram, где общалась с фанатами и даже говорила по-русски.

А теперь она взбодрила поклонников, вынужденных находиться дома во время самоизоляции во время коронавируса. Орейро опубликовала в микроблоге необычное фото: она позировала а латексных мини-шортах, шелковом фраке и с кудрями.