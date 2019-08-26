Наталья Орейро в прозрачном платье, Ани Лорак в кожаном мини и другие звезды на «Новой волне» в Сочи

В минувшие выходные в Сочи стартовала «Новая волна». Второй день конкурса был посвящен юбилею знаменитого композитора Игоря Крутого, которому в конце июля исполнилось 65 лет. В этот вечер Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Валерий Леонтьев и многие другие звезды радовали публику хитами, сочиненными маэстро, а поддержать его пришли супруга Ольга и дочери Виктория и Александра.