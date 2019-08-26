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Наталья Орейро в прозрачном платье, Ани Лорак в кожаном мини и другие звезды на «Новой волне» в Сочи

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я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Орейро

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Олимпийском парке Сочи, в концертном зале New Wave Hall, прошел второй день Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Главной звездой вечера и самой яркой девушкой на красной дорожке на этот раз стала певица и актриса Наталья Орейро.

В минувшие выходные в Сочи стартовала «Новая волна». Второй день конкурса был посвящен юбилею знаменитого композитора Игоря Крутого, которому в конце июля исполнилось 65 лет. В этот вечер Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Валерий Леонтьев и многие другие звезды радовали публику хитами, сочиненными маэстро, а поддержать его пришли супруга Ольга и дочери Виктория и Александра.

Ольга Крутая с дочерьми

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Правда, в центре внимания в итоге оказалась уругвайская актриса и певица, вечно молода звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, игриво позировавшая фотографам в прозрачном платье с серебристыми звездами.

Позднее Наталья зажгла на сцене в не менее эффектном блестящем платье в сверкающих пайетках с вырезом на спине, исполнив любимые многими хиты.

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Наталья Орейро

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей со второго дня Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2019» — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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