Наталья Орейро в прозрачном платье, Ани Лорак в кожаном мини и другие звезды на «Новой волне» в Сочи

В минувшие выходные в Сочи стартовала «Новая волна». Второй день конкурса был посвящен юбилею знаменитого композитора Игоря Крутого, которому в конце июля исполнилось 65 лет. В этот вечер Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Валерий Леонтьев и многие другие звезды радовали публику хитами, сочиненными маэстро, а поддержать его пришли супруга Ольга и дочери Виктория и Александра.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Правда, в центре внимания в итоге оказалась уругвайская актриса и певица, вечно молода звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, игриво позировавшая фотографам в прозрачном платье с серебристыми звездами.
Позднее Наталья зажгла на сцене в не менее эффектном блестящем платье в сверкающих пайетках с вырезом на спине, исполнив любимые многими хиты.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше знаменитостей со второго дня Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2019» — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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