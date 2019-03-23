«Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я»: Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт

В преддверии старта российского тура Unforgettable 41-летняя Наталья Орейро стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В студии программы певица рассказала и наглядно показала план своего тура, а также отметила, что ее муж нисколько не возражал против этих гастролей. «У моего мужа нет проблем с моим длинным туром, а вот одно шоу (Вечерний Ургант — прим.ред.) — тогда проблемы. Потому что что? Потому что Иван очень симпатичный», — рассмеялась Наталья. Кроме того, Орейро отметила, что супруг прилетит на ее концерт в Армении.

Наталья Орейро многократно бывала в России, а ее последний клип называется «В Россию с любовью» и был снят в подмосковной Балашихе.