«Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я»: Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт

В преддверии старта российского тура Unforgettable 41-летняя Наталья Орейро стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В студии программы певица рассказала и наглядно показала план своего тура, а также отметила, что ее муж нисколько не возражал против этих гастролей. «У моего мужа нет проблем с моим длинным туром, а вот одно шоу (Вечерний Ургант — прим.ред.) — тогда проблемы. Потому что что? Потому что Иван очень симпатичный», — рассмеялась Наталья. Кроме того, Орейро отметила, что супруг прилетит на ее концерт в Армении.
Наталья Орейро многократно бывала в России, а ее последний клип называется «В Россию с любовью» и был снят в подмосковной Балашихе.
«Я была в России раз пятнадцать. Мне только остается, чтобы Путин выдал мне паспорт российский<…> Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. Я даже больше русская, чем Жерар Депардье», — отметила артистка. По совету Ивана Урганта Наталья напрямую с экрана телевизора обратилась к президенту России: «Путин, дай мне паспорт!».
Вишенкой на торте стала музыкальная рубрика «Cambio Dolor требуют наши сердца». По мнению Ивана Урганта, зажигательные латиноамериканские ритмы хита Натальи Орейро могут дополнить любую российскую песню. Вы можете сами оценить дуэт, который получился у Ивана и Натальи.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Oscar Gonzalez, Mauricio Valenzuela, Darya Parchinskaya, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube / Вечерний Ургант