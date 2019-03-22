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«Хочу быть настоящей русской»: Наталия Орейро ест борщ и путешествует по Сибири

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталия хочет стать гражданкой России

Фото: Instagram
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В России звезда продолжает свое большое турне.

«Дикий ангел» Наталия Орейро давно признавалась в любви к нашей стране и россиянам. Мы же полюбили ее за непосредственность и открытость. Уругвайская актриса стала известной в России после выхода на экраны известного аргентинского сериала о сироте Милагрос.

Наталия не только успешная актриса и модель, но и талантливая певица. Она регулярно приезжает на гастроли в Россию. Несколько недель состоялись ее выступления в южных городах нашей страны, теперь Орейро улетела в Сибирь.

В своем Instagram она опубликовала видео из самолета, которое подписала: «Привет, Новосибирск! Hola Novosibirsk!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики приветствовали ее и радовались, что вскоре увидят известную артистку и в своем городе. Каждый концерт Орейро проходит при аншлагах. Российская публика тепло встречает ее, а Наталия в свою очередь отвечает взаимностью и делает много селфи с поклонниками.

Ранее звезда сериалов признавалась, что мечтает о мире без границ: «Уругвайцы, аргентинцы, русские, армяне.... и многие другие братья!!!Я мечтаю о мире без границ, где единственной национальностью является любовь, свобода и мир. За объединенный мир, за настоящее с бОльшими возможностями и светлым будущим для наших детей.... спасибо за вашу любовь и возможность всегда чувствовать себя как дома».

Сегодня в 00:20 на 1 канале #NataliaOreiro и @urgantcom на @vecherniy_urgant

Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world)

Наталия также частый гость в эфирах самых популярных телепрограмм на отечественном ТВ. Так, две недели назад Орейро приходила в гости к Ивану Урганту. А в марте 2019 года звезда заявила, что хочет получить гражданство РФ.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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