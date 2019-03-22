«Хочу быть настоящей русской»: Наталия Орейро ест борщ и путешествует по Сибири

«Дикий ангел» Наталия Орейро давно признавалась в любви к нашей стране и россиянам. Мы же полюбили ее за непосредственность и открытость. Уругвайская актриса стала известной в России после выхода на экраны известного аргентинского сериала о сироте Милагрос.

Наталия не только успешная актриса и модель, но и талантливая певица. Она регулярно приезжает на гастроли в Россию. Несколько недель состоялись ее выступления в южных городах нашей страны, теперь Орейро улетела в Сибирь.