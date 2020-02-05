Кружевное белье и дерзкий взгляд: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро снялась в смелой фотосессии

«Секси Наталия», «Красивая», «Шикарная», «Красивая, как всегда», «Ух ты», «Ничего себе!», «Как ей идет такой макияж», — написали в комментариях.

Наталия Орейро много гастролирует по России. Звезда признавалась, что хочет получить российский паспорт. «Нет ни одного иностранца, кто был бы более русским, чем я», — говорила о себе Наталия Орейро. На любовь поклонников актриса и певица всегда отвечает взаимностью: Наталия никогда не отказывает поклонникам в совместном фото.