Кружевное белье и дерзкий взгляд: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро снялась в смелой фотосессии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
42-летняя звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро снялась в смелой фотосессии, которую ее фанаты приняли на ура. Наталия осмелилась позировать в кружевном белье и с ярким макияжем.
Поклонники уругвайской артистки, которая давно уже считает себя наполовину русской, пришли в восторг от увиденного и усыпали Орейро комплиментами.
«Секси Наталия», «Красивая», «Шикарная», «Красивая, как всегда», «Ух ты», «Ничего себе!», «Как ей идет такой макияж», — написали в комментариях.
Наталия Орейро много гастролирует по России. Звезда признавалась, что хочет получить российский паспорт. «Нет ни одного иностранца, кто был бы более русским, чем я», — говорила о себе Наталия Орейро. На любовь поклонников актриса и певица всегда отвечает взаимностью: Наталия никогда не отказывает поклонникам в совместном фото.
Фото и видео: Instagram
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