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Кружевное белье и дерзкий взгляд: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро снялась в смелой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталия Орейро

Фото: Instagram

Поклонники актрисы усыпали ее комплиментами и отметили, что образ с ярким макияжем ей очень идет.

42-летняя звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро снялась в смелой фотосессии, которую ее фанаты приняли на ура. Наталия осмелилась позировать в кружевном белье и с ярким макияжем.

Поклонники уругвайской артистки, которая давно уже считает себя наполовину русской, пришли в восторг от увиденного и усыпали Орейро комплиментами.

«Секси Наталия», «Красивая», «Шикарная», «Красивая, как всегда», «Ух ты», «Ничего себе!», «Как ей идет такой макияж», — написали в комментариях.

Наталия Орейро много гастролирует по России. Звезда признавалась, что хочет получить российский паспорт. «Нет ни одного иностранца, кто был бы более русским, чем я», — говорила о себе Наталия Орейро. На любовь поклонников актриса и певица всегда отвечает взаимностью: Наталия никогда не отказывает поклонникам в совместном фото.

Фото и видео: Instagram

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