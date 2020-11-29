Певица Натали поделилась архивными фото в молодости: «Лучик солнца!»
Фото: @natali_star74 / Instagram
Натали продолжает восхищать поклонников заметно помолодевшим внешним видом, секрет которого — в скромном мейкапе и счастливой улыбке. Однако в этот раз певица решила удивить поклонников серией эффектных снимков, сделанных в молодости. На архивных фотографиях Натали позирует с пышным каре, минимумом макияжа в деревне, а на последнем снимке — в сияющем топе с жемчужинами и с накидкой поверх. К вечернему образу девушке добавили крупные клипсы с камнями, а пряди уложили голливудскими волнами. Под серией фото Натали написала: «Суббота! Доброе утро! Я — почтальон! Клип «Облака»(1999) Так приятно ждать хорошего письма!».
Фолловеры остались в восторге от нежного образа певицы: «Да... Натали! В этом образе Вы – Богиня русских лесов и золотого солнца! Это лучший женский образ, когда-либо виданный мною! Этот тот образ, что взял мою душу! И не отпустит никогда!», «Доброго дня. Дорогая любимая прекрасная, Натали. Всего доброго хорошего субботнего настроения. Так понравилось здорова замечательные красивые фотографии. Пусть все будет хорошо вашей семье. Здоровья счастья удачи и процветания вашей семье», «Прекрасная Натали! Клип! Времена!», «Красота лучик солнышка для нас», «Какая замечательная, нежная композиция. Очень красивая песня, весёлый клип. Вы как всегда неотразимы, Натали», «Хороших выходных! Красотка!», «Классная песня!».
Фото: @natali_star74 / Instagram
К слову, недавно мы писали, как певица Натали поздравила сына с днем рождения и показала его детские фото. Поклонники артистки отметили, что наследник вырос, а его мать за годы вовсе не изменилась.
Фото и видео: @natali_star74 / Instagram
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