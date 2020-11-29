Певица Натали поделилась архивными фото в молодости: «Лучик солнца!»

Фолловеры остались в восторге от нежного образа певицы: «Да... Натали! В этом образе Вы – Богиня русских лесов и золотого солнца! Это лучший женский образ, когда-либо виданный мною! Этот тот образ, что взял мою душу! И не отпустит никогда!», «Доброго дня. Дорогая любимая прекрасная, Натали. Всего доброго хорошего субботнего настроения. Так понравилось здорова замечательные красивые фотографии. Пусть все будет хорошо вашей семье. Здоровья счастья удачи и процветания вашей семье», «Прекрасная Натали! Клип! Времена!», «Красота лучик солнышка для нас», «Какая замечательная, нежная композиция. Очень красивая песня, весёлый клип. Вы как всегда неотразимы, Натали», «Хороших выходных! Красотка!», «Классная песня!».