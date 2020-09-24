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Фанаты не узнали певицу Натали в скромном платье и без макияжа: «Совсем другая»

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Певица Натали

Фото: Instagram @natali_star74

Певица Натали поделилась серией фото без традиционно яркого макияжа и в скромном наряде в своем Instagram. Заметно помолодевшая артистка восхитила поклонников своей естественностью, а некоторые из них даже не узнали любимую певицу.

46-летняя исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» примерила стильное платье в лучших традициях сафари-стиля. Свободный силуэт, рукава по типу кимоно, акцент на талии и пышная юбка длины миди составили расслабленный образ, а разбавил нейтральный цвет капучино принт в крупный черный горох. Дополнила look плетеная сумка, перекликающаяся с его общей гаммой. Однако внимание поклонников привлекло практически полное отсутствие мейкапа: в образе Натали лишь пара прикосновений блеска к губам.

Певица Натали / Instagram @natali_star74

Естественная красота звезды эстрады собрала десятки восторженных комплиментов. «Без косметики глаза красивые», «Наташа, тебе прям как 25 лет. Держись и дальше так выглядеть», «Такая загадочная и интересная», «Без краски совсем другая», «Какая Натали красотка!», «Настоящая русская красивая женщина! И без макияжа прекрасны», «Потрясающе выглядите» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @natali_star74

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