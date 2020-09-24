Фанаты не узнали певицу Натали в скромном платье и без макияжа: «Совсем другая»

46-летняя исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» примерила стильное платье в лучших традициях сафари-стиля. Свободный силуэт, рукава по типу кимоно, акцент на талии и пышная юбка длины миди составили расслабленный образ, а разбавил нейтральный цвет капучино принт в крупный черный горох. Дополнила look плетеная сумка, перекликающаяся с его общей гаммой. Однако внимание поклонников привлекло практически полное отсутствие мейкапа: в образе Натали лишь пара прикосновений блеска к губам.