«Сегодня малышу — 19»: певица Натали поздравила сына с днем рождения и показала его детские фото

«Сыну 19, а вы такая же красотка, не меняетесь», «Поздравляю! Малыш вырос, а мамочка все такая же молодая и красивая!», «И папин, и мамин сынок. С днем рождения!», «Такие лапулечки у вас сынульки», «Поздравляю вас с этим праздником! Здоровья, удачи, мира и добра, верных и преданных друзей вашему мальчику», «Натали, вы прекрасны! И сыночки», «Так мило!», «А вам-то хоть 20 есть?», «Такой же красивый, как вы», «Сладкие», «Поздравляю. А вы такая хорошенькая, миленькая», — прокомментировали подписчики Натальи.

Наталья и ее супруг Александр Рудин воспитывают троих сыновей. Они поженились в 1991 году, когда невесте было всего 17 лет. Но путь к материнству у начинающей артистки был долгим. Первенец супругов родился лишь через 10 лет после их свадьбы, когда Наталья уже отчаялась стать матерью. Зато потом она еще дважды испытывала это счастье, когда в августе 2010-го родился ее второй сын Анатолий, и еще через 7 лет — сын Женя (артистке было уже 43 года).