Помолодевшая певица Натали устроила эффектную фотосессию в пестрой пижаме

«Кажется, цвету!» — загадочно прокомментировала новую публикацию Натали. Артистка позирует в саду, в окружении ярких цветов. На ней — эффектный костюм-двойка в расслабленном пижамном стиле со свободными брюками-палаццо и жакетом-рубашкой. Детали — в любимом стиле звезды: максимально яркие, красочные, с обилием броских цветочных принтов. На фото Натали показала естественный образ с нюдовым мейкапом и легким розовым блеском на губах. Прическа с легкими «волнами» будто сделана солнцем и морским бризом.

Поклонники осыпали исполнительницу хита «О боже, какой мужчина» комплиментами и теплыми словами. «Всегда красивая Натали», «Цветочек в цветах», «Такая солнечная, позитивная — просто прелесть», «Шикарный костюм!», «Радужная девушка! Светлая и милая», «Всегда цветешь и пахнешь», «Затмила все цветы вокруг» — пишут в комментариях.