Певица Натали растрогала подписчиков фотографиями в блузке из 90-х
Фото: Instagram/ @natali_star74
Певица Натали - настоящий символ 90-х. Именно в это время девушка обрела всероссийскую известность. Пожалуй, на постсоветском пространстве нет человека, который хотя бы раз не слышал песню «Ветер с моря дул». Сама певица тоже любит поностальгировать о том времени и регулярно радует подписчиков архивными фото. На этот раз певица решила показать, что в 90-е у нее была точно такая же блузка, как у всех девушек и женщин в стране.
«Неожиданно животрепещущий отклик вызвала блузка и 90-х! 😂 В предыдущем посте вы увидели её на моей сестре (фото 3) и написали о ностальгии..,кто-то написал,что до сих пор хранит эту блузку в сундуке...😉 Ну,вот,у меня тоже была такая!Откуда,интересно,нам навезли их😂 ,и что это была за партия,что полстраны нарядили?... У кого была такая?» - написала певица под фото.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Комментарии переполнены воспоминаниями подписчиц, которые признаются - и сами такую носили, и с подругами делили.
«У меня такая была в 95 году👍», «У моей мамы была такая)», «У меня была из этой серии,но коричневая🔥,а у подруги точно такая😍», «Была , у мамы в шкафу до сих пор висит 😊», - делятся поклонницы певицы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Натали российская певица и автор песен. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, среди которых песни «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «А ты такой» и «Володя». С 1991 года певицы замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.
Фото и видео: Instagram/@natali_star74
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!