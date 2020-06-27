Певица Натали растрогала подписчиков фотографиями в блузке из 90-х

Комментарии переполнены воспоминаниями подписчиц, которые признаются - и сами такую носили, и с подругами делили.

«У меня такая была в 95 году👍», «У моей мамы была такая)», «У меня была из этой серии,но коричневая🔥,а у подруги точно такая😍», «Была , у мамы в шкафу до сих пор висит 😊», - делятся поклонницы певицы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Натали российская певица и автор песен. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, среди которых песни «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «А ты такой» и «Володя». С 1991 года певицы замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.