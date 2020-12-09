«Настоящая фея»: Ксения Алферова собрала комплименты за образ в пышном платье цвета облаков

Ксения Алферова поделилась с подписчиками красивым праздничным фото. На снимке актриса позирует в шикарном вечернем сверкающем платье цвета облаков — с едва заметным голубым оттенком. В публикации Ксения поделилась своими мыслями о Новом годе и Рождестве.

«Доброе вам утро! Я поняла, почему мне особенно нравятся мои рождественские посиделки! Я чувствую себя немного феей и путешественницей во времени одновременно! Сама погружаюсь в волшебную атмосферу праздника и вас туда погружаю!

Мы вместе отправляемся далеко в прошлое, кружимся на балах, едим орехи с рождественских елок в дворянских усадьбах, хохочем с маленьким Зощенко и его сестрой Лелей, гуляем по морозной Москве, покупаем бонбоньерки у Елисеева, слушаем перезвон колоколов на многочисленных церквях, славящих рождение Христа, встречаемся с собою маленьким и вспоминаем, как это было в нашем детстве, улыбаемся, хулиганим немножко, едим сочные мандарины и обязательно загадываем желания, которые, я верю, сбываются!», — написала Ксения в блоге и пригласила всех на свои литературные посиделки, на которых за юмор, по ее словам, будет отвечать Егор Бероев.