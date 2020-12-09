«Настоящая фея»: Ксения Алферова собрала комплименты за образ в пышном платье цвета облаков
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/
Ксения Алферова поделилась с подписчиками красивым праздничным фото. На снимке актриса позирует в шикарном вечернем сверкающем платье цвета облаков — с едва заметным голубым оттенком. В публикации Ксения поделилась своими мыслями о Новом годе и Рождестве.
«Доброе вам утро! Я поняла, почему мне особенно нравятся мои рождественские посиделки! Я чувствую себя немного феей и путешественницей во времени одновременно! Сама погружаюсь в волшебную атмосферу праздника и вас туда погружаю!
Мы вместе отправляемся далеко в прошлое, кружимся на балах, едим орехи с рождественских елок в дворянских усадьбах, хохочем с маленьким Зощенко и его сестрой Лелей, гуляем по морозной Москве, покупаем бонбоньерки у Елисеева, слушаем перезвон колоколов на многочисленных церквях, славящих рождение Христа, встречаемся с собою маленьким и вспоминаем, как это было в нашем детстве, улыбаемся, хулиганим немножко, едим сочные мандарины и обязательно загадываем желания, которые, я верю, сбываются!», — написала Ксения в блоге и пригласила всех на свои литературные посиделки, на которых за юмор, по ее словам, будет отвечать Егор Бероев.
«Прекрасная, добрая, настоящая фея», «Как невеста! Невероятной красоты», «Предчувствие вас не обмануло, вы и сама настоящая фея», «Какая красивая», «Волшебная», — отреагировали на нежный образ актрисы ее поклонники.
Ранее Ксения Алферова собирала комплименты за отличную фигуру, которую показала на архивном фото с отдыха, умиляла подписчиков забавным видео, показывала нежное фото с любимыми женщинами — мамой и бабушкой.
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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